Baixas na defesa do Sporting aumentam

A lesão sofrida por Porro vai incluir o ala espanhol no boletim clínico dos leões, o qual já conta com vários nomes de jogadores do setor recuado. Isto porque, além do internacional espanhol de 23 anos, também St. Juste, Neto e Coates encontram-se a recuperar das respetivas lesões, o que aumenta as dores de cabeça para Amorim, quando resta menos de uma semana para preparar o regresso à competição frente ao Gil Vicente, em Alvalade.De resto, todos os elementos deste quarteto serão reavaliados pelo departamento médico no regresso aos treinos, agendado para amanhã na Academia, sendo que cada um dos jogadores atravessa uma etapa diferente da recuperação. Desde logo, St. Juste, ausência nos últimos três jogos devido a uma mialgia de sobrecarga na coxa esquerda, está numa fase mais adiantada, realizando já trabalho de campo, e aponta à receção com o Gil Vicente; no que diz respeito a Coates, o capitão dos leões sofreu um estiramento na face posterior da coxa direita diante do Boavista e a sua a condição será gerida durante a semana; já Neto é o caso mais bicudo, com uma entorse no joelho esquerdo e poucas chances de voltar a tempo da Liga. Além dos nomes referidos, também Daniel Bragança e Jovane compõem a lista de baixas.