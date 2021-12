Balanço de 2021 no Sporting

JANEIRO

Foi preciso varrer a lama e encontrar a estrelinha

Janeiro terá sido o mês mais desafiante de 2021 para o Sporting, aqui colocado à prova de todas as maneiras e feitios. A começar por uma autêntica luta na lama, na Choupana, onde venceu o Nacional com golos de Nuno Santos e Jovane, um dia depois do previsto, por causa da tempestade Filomena. A aterragem no Funchal só aconteceu à terceira tentativa e Rúben Amorim denunciou pressões da Liga. Mal refeito, o leão foi afastado da Taça de Portugal, ainda na Madeira, pelo Marítimo (2-0).



E cedeu um empate (1-1) em casa com o Rio Ave, na primeira vez que Amorim foi formalmente treinador principal. Estalou, então, a polémica dos falsos positivos de Nuno Mendes e Sporar, que haveria de incendiar a final four da Allianz Cup em Leiria e levar a uma queixa do Sporting na Ordem dos Médicos contra a Unilabs. Jovane, saído do banco, derrotou (2-1) o FC Porto na meia-final, com golos aos 86’ e aos 90’+4. Na final, um golo de Porro vergou o Sp. Braga (1-0) e garantiu a taça. O mês não acabou sem o polémico amarelo a Palhinha, que o afastava do dérbi, não fosse apenas o primeiro capítulo de uma longa novela. Paulinho ficou a um pequeno passo de ser reforço.