Bancada central de Alvalade com cara nova

O Sporting volta este sábado a casa para enfrentar o Boavista, na 14ª jornada do campeonato, e contará com uma novidade no Estádio Alvalade. Depois da remodelação que tem sido levada a cabo no anfiteatro dos leões, com as bancadas a serem gradualmente pintadas somente de verde, o estádio irá surgir com uma nova cara, desta feita numa das bancadas centrais.Na bancada poente, que fica localizada do lado dos bancos de suplente, foi realizada uma inscrição da expressão "SCP" de forma bem visível, simbolizando a sigla do nome completo do clube de Alvalade. Esta acaba por ser mais uma medida tomada por parte da direção do Sporting tendo em vista a renovação da imagem do estádio de Alvalade, já após a mudança de cor das cadeiras para verde, iniciativa que arrancou no final da última temporada.