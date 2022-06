Barcelona muito perto de garantir Saná Fernandes

O Barcelona está muito perto de garantir a contratação do extremo do Sporting Saná Fernandes, apurouO jovem luso-guineense, de 16 anos, não vai renovar o vínculo com os leões e está na mira de vários emblemas de topo: para além de Barça, também Man. City, Nápoles, RB Leipzig, Dortmund e Inter mostraram interesse na pérola da formação do Sporting.No mês passado, o extremo passou a ser agenciado por Federico Pastorello – que gere as carreiras de Slimani ou João Mário, entre outros – em parceria com o pai do jogador, Eusébio Mango.