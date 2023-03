Barcelona estuda Ugarte para o lugar de Busquets

O jornal espanhol 'Sport' adianta esta quarta-feira que o Barcelona estará a seguir atentamente os passos de Manuel Ugarte, olhando para o médio uruguaio do Sporting como uma solução para o espaço que a possível saída de Sergio Busquets no final da temporada abrirá - os catalães esperam uma decisão do médio ainda este mês.De acordo com o diário espanhol, o nome do jogador dos leões terá sido proposto por Jorge Mendes aos responsáveis catalães e nos últimos tempos tem havido uma observação acentuada. Ugarte, ao que adianta o 'Sport', é uma solução mais barata em comparação com o alvo principal, o basco Martín Zubimendi, da Real Sociedad, pelo que o seu nome pode ganhar força nos próximos tempos.Ainda segundo o mesmo diário, o médio tem muito mercado em Inglaterra, sendo seguido por Tottenham e, principalmente, pelo Wolverhampton, um clube que via no jogador dos leões o sucessor ideal para Ruben Neves... que estaria de saída para o Barcelona. Uma transferência que, apesar dos rumores, acabou por não se concretizar.