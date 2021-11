Batalha campal em Alvalade com três feridos

O fenómeno repete-se: adeptos de clubes rivais marcam confrontos através de grupos fechados nas redes sociais e, na véspera de um jogo, comparecem no local combinado para trocar agressões, muitas vezes com consequências trágicas. O palco desta vez foram as imediações do Estádio de Alvalade, junto ao interface do metro e dos autocarros, no Campo Grande, e o balanço da batalha campal realizada na véspera do Sporting-Besiktas foi comunicado ontem pela própria PSP: três feridos, todos de nacionalidade turca, receberam assistência no Hospital de Santa Maria, na sequência dos desacatos que terão envolvido cerca de meia centena de hooligans.

Além dos três feridos, de acordo com o Comando Metropolitano da PSP, citado pela agência Lusa, foram identificados "10 adeptos do Sporting e 16 da equipa turca" devido a distúrbios "na via pública" ocorridos na noite de terça-feira. Uma das descrições que circulava ontem nas redes sociais apontava para a participação de 28 adeptos do Sporting contra 20 do Besiktas. "Nós fornecemos a localização mas eles não apareceram, por isso decidimos ir até ao estádio. Eles apareceram com pedras, bastões de metal e outras armas. Temos orgulho nos nossos amigos que foram feridos", concluíam os ultras turcos.