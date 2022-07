Battaglia apresentado hoje no Maiorca

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Battaglia já está em Maiorca onde hoje vai realizar os exames médicos para poder assinar um contrato válido por duas temporadas com mais uma opção. O acordo entre as partes fechado desde o início da semana e o médio só aguardava a rescisão com o Sporting para poder dar um novo rumo à sua carreira.

Aos 31 anos, o internacional argentino colocou um ponto final na sua ligação ao clube leonino que foi de cinco épocas, com início em 2017.

O médio, recorde-se, ainda tinha mais um ano de vínculo que lhe garantia um vencimento líquido de 1,4 M€, mas prescindiu de parte desta verba para poder assinar pelo insulares, onde já alinhou por empréstimo na época passada. Em Espanha, o jogador vai manter o vencimento.