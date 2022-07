Battaglia e Filipe Chaby já rescindiram com o Sporting

O Sporting acertou ontem as rescisões com Rodrigo Battaglia e Filipe Chaby. O internacional argentino vai ingressar no Maiorca, clube que representou na época passada a título de empréstimo. Já o médio-ofensivo português cortou uma ligação com os leões que durava há 16 anos. Com mais um ano de contrato e sem qualquer jogo disputado na formação principal, foi alvo de sucessivos empréstimos, o último deles ao Nacional.