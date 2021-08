Battaglia: «Gostava de regressar ao futebol espanhol»

Rodrigo Battaglia, médio que representa o Sporting, não escondeu o seu desejo para o futuro. Em entrevista ao portal 'fichajes.com', o argentino, que passou a época 2020/2021 por empréstimo no Alavés, que já tentou garantir a sua transferência, agradeceu a "oportunidade" dada pelo emblema espanhol, e confessou que "gostaria de regressar ao futebol espanhol", sublinhando que procura, juntamente com os leões, um "acordo que seja bom para ambas as partes".





"Tenho mais dois anos de contrato com o Sporting. Estamos a tentar chegar a um entendimento que seja bom para todas as partes. Gostaria de regressar ao futebol espanhol", disse o jogador, antes de revelar a sua meta para a próxima temporada: "Ter a mesma continuidade que tive no Alavés... e marcar mais golos!".Battaglia, que também já teve interesse do Osasuna , disputou 32 jogos na La Liga na época transata, e garantiu ter saudades da "qualidade de vida e do respeito" que sentiu em Espanha, uma vez que o idioma, algo que o "faria escolher o futebol espanhol, também ajuda".