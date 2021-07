Battaglia quer ficar na Europa

Terminado o empréstimo ao Alavés, Rodrigo Battaglia aguarda instruções. “Faltam-me dois anos de contrato com o Sporting e teremos de decidir em conjunto. Ainda não sei o que será o meu futuro. Espero ficar mais algum tempo na Europa”, disse, à rádio argentina ‘Parque Vida’, no programa ‘Por Siempre Globo’, que se ocupa da atualidade do Hurácan. O clube de Buenos Aires, justamente, convidou o médio, de 29 anos, a regressar a uma casa por onde já passou entre 2010 e 2013. “O David (Garzón, presidente) ligou-me e conversámos. Ao dia de hoje penso que será um pouco difícil, porque tenho contrato com o Sporting e não depende muito de mim. Esperamos que seja possível no futuro. Para mim, é um desejo voltar a jogar no Huracán”, assume.