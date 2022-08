Battaglia: «Tinha claro que não queria continuar em Portugal»

Depois de dois anos anos cedido a clubes espanhóis, primeiro ao Alavés e depois ao Maiorca, o argentino Rodrigo Battaglia mudou-se há duas semanas de vez para o país vizinho, depois de ter rescindido com o Sporting e assinado em definitivo com o conjunto insular, onde tinha estado em 2021/22. Esta quinta-feira, na antevisão ao duelo de arranque da Liga espanhola, diante do Athletic Bilbao, no sábado, o argentino falou dessa mudança e fez uma revelação."Tinha claro que não queria continuar em Portugal. Estou muito feliz e com vontade de que comece a Liga. O [Javier] Aguirre deu-me muita confiança nos últimos jogos da época passada e estou-lhe agradecido", declarou o argentino, em alusão ao técnico mexicano do emblema insular.Battaglia, recorde-se, chegou ao Sporting em 2017 proveniente do Sp. Braga. Ainda foi bastante utilizado em 2017/18, mas perdeu influência na temporada seguinte. Em 2019/20 'renasceu', antes de ser duas vezes cedido a clubes espanhóis.