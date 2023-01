Bellerín a caminho do Sporting

Hector Bellerín vai reforçar o Sporting, apurou. O acordo com o Barcelona e com o jogador ficou selado, num empréstimo até final da época, com o defesa a assinar depois em definitivo pelos leões. Com efeito, já existia um princípio de acordo, que ficou agora desbloqueado com a transferência de Porro para o Tottenham O lateral-direito espanhol, de 27 anos, termina contrato com o Barça no final da presente temporada e, após encerrar a sua ligação aos blaugrana, ficará então no Sporting em definitivo, sendo que o emblema catalão deverá reservar para si uma percentagem do passe do futebolista.Na Catalunha desde setembro para cá, Bellerín foi chamado por Xavi a participar em apenas 7 jogos (3 na La Liga, 2 na Champions e 2 na Taça do Rei). ‘Tapado’ por nomes como Koundé ou Sergi Roberto, totalizou 494 minutos de utilização, tendo sido titular somente em cinco ocasiões.