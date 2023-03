Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bellerín a tempo do Santa Clara Ala continuou de fora no regresso aos treinos, mas com perspetivas de ser opção para sábado





LESÃO. Bellerín sofreu traumatismo no joelho esquerdo

• Foto: Rui Minderico