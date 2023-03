Bellerín ainda de fora num treino em que Amorim chamou oito jovens

O Sporting realizou esta terça-feira mais uma sessão de treinos matinal na Academia, com Rúben Amorim a chamar novamente alguns jovens aos trabalhos da equipa principal. Desta feita, face à ausência de nove jogadores ao serviço das respetivas seleções na janela internacional (Gonçalo Inácio por Portugal, Mateus Fernandes, Dário Essugo e Chermiti nos sub-19, Coates e Ugarte pelo Uruguai, Morita no Japão, Jovane por Cabo Verde e Fatawu nos sub-23 do Gana), o técnico de 38 anos chamou oito jovens das formações secundárias, neste caso Guilherme Pires, Francisco Canário, Lamarana Jallow, Chico Lamba, Miguel Menino, Jesús Alcantar, Rodrigo Marquês e João Ferreira.De resto, Amorim continua sem contar com Héctor Bellerín, ainda entregue ao departamento médico, já que recupera de um traumatismo no joelho esquerdo, além de Daniel Bragança, a contas com uma entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior.Os verdes e brancos voltam a treinar esta quarta-feira, com uma sessão agendada para as 10h30 na Academia.