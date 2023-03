Bellerín apto com proteção

Nos últimos preparativos para o desafio de hoje, o Sporting abriu as portas da sessão de trabalhos, com a comunicação social a assistir aos primeiros 15 minutos, onde foi possível tirar algumas notas. Desde logo, nos habituais 'meinhos' Bellerín surgiu com fitas kinesio à volta do joelho esquerdo. Uma proteção apenas, pois o espanhol é dado como apto e deverá ocupar hoje a ala direita, no lugar que foi de Esgaio em Portimão. E isto no dia em que vai reencontrar o Arsenal.