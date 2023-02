Bellerín comunica até... com plantas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pouco mais de uma semana após ter chegado a Alvalade, Bellerín deu-se a conhecer aos adeptos e confessou factos curiosos, como o facto de... falar com as plantas que tem por casa.O ala, de 27 anos, revelou ainda que é vegan, tem um gato adotado com 3 patas e desliga o despertador 8 vezes por dia.