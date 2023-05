Bellerín de malas aviadas de Alvalade

O ponto final na época e os últimos dias precipitaram decisões em relação ao plantel da próxima época, tendo ficado definido que Bellerín não vai continuar no Sporting.O ala direito esteve desde janeiro cedido em Alvalade pelo Barcelona e poderia assinar a custo zero no verão, dado que termina contrato com os culés em julho, mas os leões optaram por não avançar para a contratação, apesar de desde janeiro terem alinhavado um acordo por mais dois anos. Em causa não só os elevados encargos salariais a suportar, mas também o desempenho abaixo das expectativas do espanhol (13 jogos e 1 golo). Bellerín, de 28 anos, será assim um jogador livre no mercado e já motivou uma sondagem do Galatasaray, mas o cenário mais provável passa pelo regresso ao Betis. Já em Alvalade, será contratado um reforço para dar concorrência a Esgaio.