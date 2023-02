Bellerín e Diomande mostram-se no treino do Sporting

Bellerín e Diomande foram as novidades no treino do Sporting. Os dois reforços de inverno dos leões já trabalharam sob as ordens de Rúben Amorim, que também orientou os suplentes e os jogadores não utilizados na vitória por 5-0 diante do Sp. Braga. Já os restantes elementos, como é habitual, limitaram-se a fazer exercícios de recuperação.Entregue ao departamento clínico continua Daniel Bragança que recupera de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito. Os leões folgam na sexta-feira e vão começar a preparar a deslocação a Vila do Conde no sábado, na Academia.