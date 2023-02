Bellerín e Diomande: Reforços estrearam-se

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rúben Amorim ficou agradado com os primeiros dias de trabalho de Bellerín e Diomande, e não hesitou em integrar os últimos reforços de inverno na convocatória para Vila do Conde.Como já era esperado, o treinador dos leões deixou o ala e o central de fora do onze inicial, mas após ter visto a sua equipa chegar à vantagem, não deixou de dar-lhes os primeiros minutos de forma a reequilibrar a equipa para assegurar a conquista de mais três pontos.Os dois jogadores entraram ao minuto 87, conseguiram manter a baliza dos leões inviolada e, após o apito final, foram congratulados pelos companheiros. *