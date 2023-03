Bellerín em tratamento no regresso do Sporting ao trabalho

O Sporting regressou na manhã desta sexta-feira ao trabalho na Academia Cristiano Ronaldo, no rescaldo do empate com o Arsenal (2-2), nos oitavos de final da Liga Europa, numa sessão onde não participou Bellerín, remetido a tratamento.O ala direito, que falhou o reencontro com os gunners, a sua antiga equipa, devido a um traumatismo no joelho esquerdo, continua por isso em dúvida para a receção de domingo ao Boavista, no regresso dos leões ao campeonato. Além de Bellerín, refira-se que também Daniel Bragança está entregue ao departamento médico.Por outro lado, os jogadores que foram titulares frente aos ingleses realizaram apenas trabalho de recuperação, enquanto os restantes treinaram normalmente no relvado às ordens de Rúben Amorim.Esta sábado, pelas 10h30, há nova sessão de treino, à porta fechada. Depois, às 12h15, o técnico do Sporting faz a antevisão ao embate com os axadrezados.