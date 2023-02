Bellerín: «Quando conheces Alvalade e Lisboa vês como esta cidade respira Sporting»

Bellerín é reforço do Sporting, numa primeira fase por empréstimo, mas é provável que a ligação se venha a estender por mais dois anos caso os leões acionem a cláusula de opção."Vir para o Sporting significa sobretudo muita alegria, desde o primeiro momento em que recebi a notícia de que estavam interessados tive uma boa intuição e senti uma boa energia. Estou muito contente por estar aqui, tenho muita vontade de desfrutar do futebol. Vir para o maior clube de Portugal é uma opção muito boa", afirmou o jogador, à Sporting TV, onde recordou um anterior duelo com os leões: "Já tinha estado aqui com o Arsenal, há cinco anos, mas quando conheces o Estádio José Alvalade e a cidade vês como Lisboa respira Sporting.... Ainda tenho muito por descobrir sobre o clube, mas venho com muita vontade de envolver-me no que é ser sportinguista e desfrutar junto dos adeptos e da equipa".Em Lisboa, o internacional espanhol vai reencontrar Paulo Barreira, o cientista do desporto que o ajudou a recuperar da intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo e que considera "um amigo" fruto do tempo que passaram juntos. "Estive com ele no Arsenal e ele fez um pouco de intermediário entre mim, o treinador e o Hugo Viana. Desde o primeiro minuto soube que seria algo bom, mas ele falou-me sobre o funcionamento do clube e como mudou nos últimos anos. Isto além do bom ambiente que se respira e a vontade que há de trabalhar. Isso é notório e estou muito contente por estar aqui. Quero dizer aos sportinguistas que venho para dar tudo e esforçar-me a cada dia. Quero dar muitas alegrias aos sócios e adeptos", revelou.