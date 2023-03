Bellerín segue em dúvida

Rúben Amorim continua a afinar a estratégia para o jogo decisivo dos ‘oitavos’ da Liga Europa contra o Arsenal, numa preparação em que ainda conta com dúvidas. Desde logo, relativamente a Bellerín, o lateral de 27 anos prosseguiu ontem com o plano de tratamento ao traumatismo no joelho esquerdo, encontrando-se entregue ao departamento médico, a par de Daniel Bragança. Ora, Bellerín surge como o único possível recuperável para Londres, mas tal dependerá da sua evolução clínica até amanhã. Certas são as ausências de Coates e Morita, ambos suspensos devido aos cartões amarelos vistos em Alvalade, que vão provocar mudanças no onze.