Rúben Amorim, treinador do Sporting, recebeu bastantes aplausos dos adeptos... do Benfica. Na altura em que o speaker anunciava as equipas titulares, e depois dos nomes dos jogadores leoninos serem muito assobiados, foram poucos os benfiquistas que apuparam Rúben Amorim.Além disso, muitos fizeram questão de aplaudir o técnico do rival, que jogou de águia ao peito durante seis épocas.