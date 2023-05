Bernardo Ayala: «As remunerações no Sporting estavam abaixo da mediana»

Bernardo Ayala, presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD, congratulou-se pela aprovação da nova política de remunerações por 86,327%, numa reunião que admitiu ser "longa" mas "sem problemas" a registar apesar das críticas feitas por um grupo de acionistas que colocou em causa o 'timing' da proposta, e até o estudo em que se baseou a proposta."Houve um debate vivo com vários acionistas que não aprovaram a proposta apresentada sobre os limites máximos das remunerações propostos, e exprimiram a sua opinião com total liberdade, mas isso não é um problema, é democracia. Houve 14% que votaram contra por isso houve um debate aberto em que cada pessoa expôs o seu ponto de vista e foi ouvida sem limites de tempo", afirmou no final Bernardo Ayala respondendo às críticas do antigo candidato, Nuno Sousa, sobre a escolha da empresa que apresentou o estudo sobre as remunerações:"A proposta apresentada foi feita por uma comissão de acionistas, não por uma empresa, e essa comissão de acionistas baseou a sua proposta sobre a revisão dos limites máximos das remunerações em quatro fatores muito distintos: 1º competitividade externa fazendo a comparação com outras entidades do universo futebolístico ou não; 2º equidade interna; 3º exposição e risco inerente aos cargos desempenhados; 4ª acumulação de pelouros. A empresa fez um estudo sobre temas de competitividade externa, ou seja tudo o resto não está abrangido pelo estudo e, na minha perspetiva, o estudo está bem feito. A comissão analisou este estudo com sentido crítico, não se limitou a ler um estudo que não merece as críticas que lhe são feitas. Este estudo faz uma análise das remunerações nas outras sociedades desportivas e depois faz medianas, ou seja apresenta os dados que nos permitem ver como é que as remunerações na Sporting SAD se posicionavam em relação ao mercado, e as remunerações no Sporting estavam de modo relevante abaixo da mediana do mercado, e entendeu-se que era o momento de fazer uma revisão dos limites das remunerações".Reforçando a sua posição, o Bernardo Ayala revelou que só pelo estudo não seria necessário fazer de imediato estas alterações, mas lembrou que há outros fatores que foram tidos em conta. "Houve a comparação interna com outras remunerações no universo Sporting, na direção, onde existe a realidade de alguns administradores acumularem 3 e 5 pelouros, ou sejam fazem o trabalho de um administrador e meio...e às vezes até de dois. Tudo isso foi ponderado e foram estes os motivos que originara esta Assembleia Geral Extraordinária", acrescentou.Para terminar, o presidente da MAG da SAD ainda rebateu as críticas relativas ao momento da implantação destas alterações num momento em que os resultados desportivos estão longe do desejado. "Esta objeção foi levantada por muitas pessoas presentes, foi mesmo a crítica mais recorrente, mas na minha perspetiva o 'timing' é aceitável pois mexeu-se apenas na remuneração fixa, não se mexeu na remuneração variável. Os órgãos de gestão do Sporting têm uma remuneração fixa e outra variável. A variável depende do cumprimento de objetivos desportivos e financeiros, e nessa não se mexeu, será analisada quando a época terminar. Na remuneração fixa não ponderamos o sucesso desportivo ou financeiro, o que ponderamos são os quatro fatores que identifiquei. Nós também não olhamos para a pessoa física de quem desempenha o cargo, mas sim para a função de presidente ou administrador do Sporting, independentemente da pessoa que lá esteja e da sua competência ou performance. Tudo isto é relevante para remuneração, a variável, e é importante distinguir uma da outra", concluiu o dirigente.