Bernardo Ayala: «Política de remunerações é transparente há vários anos»

Bernardo Ayala, presidente da Mesa da Assembleia Geral da SAD do Sporting, sublinhou esta mandrugada que a AG leonina "correu francamente bem".





"Foi uma assembleia longa, como têm sido todas as assembleias da Sporting SAD, mas correu francamente bem. Com uma ordem de trabalhos exigente, com pontos importantes, desde a aprovação do relatório e contas à aprovação de um potencial empréstimo obrigacionista, passando pela revisão da política de remunerações. Foi uma assembleia muito participada, como tem sido hábito e com intervenções de todos os setores relevantes, com total transparência, liberdade de expressão e foi verdadeiramente de sucesso. Contribuiu para o esclarecimento e transparência e contribuiu para aqueles que estão menos satisfeitos com a atualidade do clube tivessem esclarecido pontos de vista e ouvir o conselho de administração", afirmou aos jornalistas.Ayala sublinhou que todos os pontos em discussão foram aprovados, "a maior parte com percentagem superior a 99%". "O único em que isso não aconteceu foi o ponto sobre as remunerações", detalhando: "A política de remunerações é transparente desde há vários anos; Cabe-me a mim elaborá-la e apresentá-la, embora haja sempre muitas dúvidas à entrada para os trabalhos, mas explicado é transparente, de fácil entendimento, e tipicamente não gera grande discussão em assembleia".Já sobre o empréstimo obrigacionista, o presidente da MAG falou num projeto em "gestação". "Foi feita uma apresentação sumária e feita uma aprovação sobre esse potencial empréstimo", precisou.