Bernardo Bruschy e o título do Sporting em iniciados: «Ainda são aprendizes, felizmente dos bons»

Os iniciados do Sporting conquistaram esta quinta-feira o campeonato nacional de iniciados após golearem o V. Guimarães (6-0) e, no final da partida, Bernardo Bruschy, treinador dos leões, mostrou-se satisfeito com a "evolução clara" da equipa ao longo da temporada."Ainda são aprendizes, felizmente dos bons. Tem sido um ano muito bom, produtivo, com uma evolução clara. É normal, estão nessa idade. Temos de desenvolver estes miúdos, proporcionar aos jogadores um desenvolvimento dentro do nosso clube, e torná-los fortes para um dia representarem a nossa equipa. É manter este ritmo. É o culminar do processo diário, do que queremos. Estes resultados são sinónimo de que há muito trabalho e muita gente, mas não esquecendo que os jogadores são os que depois fazem isto. Há muita competitividade, muitos torneios. Queremos representar o Sporting de forma digna e vencedora", referiu aos microfones da Sporting TV.O Sporting, recorde-se, ainda visita o terreno do FC Porto, no dia 19, e recebe o Sp. Braga na última jornada, a 26.