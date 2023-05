Bernardo Palmeiro confirma saída do Sporting: «Foram 3 anos fantásticos»

Bernardo Palmeiro está de saída do Sporting. O advogado, especialista em direito desportivo, era assessor da SAD leonina para as áreas jurídica e negocial, desde 2020.O próprio confirmou o adeus ao clube esta segunda-feira através de uma publicação na sua conta oficial da rede social Linkedin."Depois de 3 anos é tempo de dizer adeus ao Sporting. Os meus maiores agradecimentos a toda a administração, em particular ao presidente Frederico Varandas e ao diretor-desportivo Hugo Viana, pela oportunidade e pela confiança, e a todos no clube, pelo vosso apoio e colaboração. Vivemos 3 anos fantásticos: seis janelas de transferências, centenas de transferências de jogadores, negociações incontáveis com clubes e empresários e, principalmente, quatro troféus, incluindo o primeiro título na Liga em 19 anos. Estou muito satisfeito e orgulhoso por ter contribuído para o ciclo mais bem sucedido dos últimos anos no clube. Foi uma experiência incrível, e ainda mais porque assinalou uma mudança na minha carreira profissional. Como membro do Departamento de Futebol Profissional, combinava a vertente legal com a de gestão do negócio. De olhos postos no próximo capítulo", publicou Bernardo Palmeiro.