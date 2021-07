Betano é o novo patrocinador do Sporting

O Sporting e a Betano formalizaram ontem um novo contrato de parceria que terá a duração de dois anos e poderá ser renovado por mais dois. A casa de apostas online passa a ter a categoria de ‘premium sponsor’ do campeão nacional e ocupará, desde logo, o lugar de destaque na frente das camisolas, em substituição da NOS que continuará, porém, como ‘official technology partner’, de modo a reforçar o posicionamento na respetiva área.





De resto, o anúncio feito ontem resulta de um acordo tripartido entre o clube e as duas empresas, que permitiu à operadora de telecomunicações e ao Sporting manter a ligação iniciada 2015, agora num enquadramento diferente. A presença da NOS nas camisolas, sabe, garantia à SAD neste momento 7,5 milhões de euros por época.Em Portugal desde 2019 e já parceira, na Liga, do Sp. Braga e do Marítimo, a Betano é uma marca da Kaizen Gaming, com sede em Malta, e está representada ainda no Brasil, Roménia, Alemanha, Chipre e Grécia (onde a afiliada da Stoiximan patrocina o Olympiacos). Além dos equipamentos, como ‘premium sponsor’, a Betano estará visível noutros "ativos de topo" do Sporting.A nova camisola, desenhada pela Nike, será apresentada oficialmente na próxima quinta-feira, dia 1 de julho, data do 115.º aniversário dos leões. A gigante norte-americana rende a italiana Macron que ‘vestia’ o Sporting desde 2014. O clube tem em curso uma campanha de pré-venda, em concreto uma ‘blind sale’, que termina este domingo e que desafia os adeptos a serem os primeiros a vestir a nova pele do leão."O Sporting Clube de Portugal vai arrancar a próxima temporada com um novo Premium Sponsor, a Betano. A parceria terá a duração de dois anos, com a opção de renovação por mais dois anos.A Betano é uma marca da Kaizen Gaming, uma das empresas de betting e tecnologia com maior crescimento da Europa, a operar em Portugal desde 2019, e que vai assumir presença nos activos de topo do Clube, com lugar de destaque para a frente dos equipamentos da equipa de futebol sénior para a época de 2021/2022.O anúncio da nova parceira faz crescer ainda mais a expectativa em relação ao equipamento principal do Sporting CP, porque coincide com a campanha de "Blind-Sale" que o Clube lançou no passado dia 22 e que convida os adeptos a "Acreditar" e a serem os primeiros a vestir e a divulgar a nova camisola, no dia 1 de Julho.A NOS continuará a parceria com o Clube, iniciada em 2015, como Official Technology Partner, em linha com o posicionamento de inovação da marca, que pretende, através da tecnologia, elevar a experiência dos adeptos dentro e fora do campo."