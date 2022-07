Betis desistiu de levar Plata

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Betis contactou o Sporting visando a transferência de Gonzalo Plata mas, mediante o pedido de 10 M€ realizado pela SAD, o clube de Sevilha acabou por desistir. Fora dos planos de Rúben Amorim, o internacional equatoriano continua com três clubes interessados: Valladolid, Real Sociedad e Bayer Leverkusen. O extremo, de 21 anos, já manifestou o desejo de permanecer no Valladolid, mas em entrevista à 'Direct SportsTV' também admitiu a possibilidade jogar num "clube de topo do futebol europeu" para chegar bem ao Mundial.