Betis em "negociações avançadas" para contratar Bellerín no verão

O Betis está em "negociações avançadas" para contratar Hector Bellerín no verão, avançou o jornalista Fabrizio Romano. O lateral assinou pelo Sporting apenas até final da temporada, com opção para prosseguir por mais duas épocas, mas de acordo com esta fonte as conversações com o clube espanhol prosseguem a bom ritmo e o defesa-direito tem a intenção de voltar ao emblema sevilhano, que já representou em 2021/22.Este interesse, de resto, já tinha sido noticiado por Record no início do mês , quando deu conta de que vários clubes estavam atentos à situação de Bellerín, entre eles o Betis.Neste momento, o jogador espanhol, de 28 anos, está na fase final da recuperação de uma lesão e pode vir a ser opção para o duelo com o Santa Clara, marcado para o próximo sábado