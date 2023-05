Betis pronto a atacar Bellerín

Jogador do Betis em 2021/22 por empréstimo do Barcelona, Bellerín pode voltar a vestir a camisola do emblema de Sevilha na próxima época: em Espanha, garante a imprensa que já há uma reunião marcada com o ala direito, de 28 anos, jogador livre no final de junho, dado que termina contrato com os culés. O Sporting tem opção por dois anos, mas dificilmente a exercerá.