Bielsa deve deixar Coates de fora

Depois de mais uma época exigente no Sporting, com 44 jogos realizados, Coates poderá agora usufruir de um período de descanso maior do que aquele a que está habituado no verão. Isto porque, de acordo com a imprensa uruguaia, o nome do capitão do Sporting não deverá constar da primeira convocatória de Marcelo Bielsa, novo selecionador do Uruguai, que na sexta-feira vai desvendar os eleitos para os particulares com a Nicarágua (15 de junho) e Cuba (21), ambos em Montevidéu.

A provável ausência do central de 32 anos não deve ser entendida como a saída de cena dos planos do plantel celeste, estando, sim, relacionada com o desejo do técnico de 67 anos em observar outros jogadores que não têm sido presença regular na equipa. Por aí também se explica a convocatória de Franco Israel, guardião de 23 anos do Sporting que tem à vista a estreia na seleção.

Dupla confirmada

No que respeita aos internacionais, o Sporting tem, para já, dois jogadores confirmados nas respectivas seleções: Gonçalo Inácio está nas contas de Portugal para os jogos com a Bósnia e Islândia (ver págs. 18 e 19) e Morita foi de novo chamado ao Japão para disputar a Taça Kirin.