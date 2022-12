Bilhetes à venda para o jogo contra o Paços de Ferreira

A cerca de uma semana da receção ao Paços de Ferreira, na última jornada do ano no campeonato e num jogo agendado para as 21h15, o Sporting tem apelado à presença dos sócios e adeptos em Alvalade. O clube já colocou, inclusive, os bilhetes à venda, com o preço dos ingressos a variar entre os 15 e 35 euros.