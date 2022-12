Bilhetes à venda para o Sp. Braga

O Sporting recebe amanhã o Sp. Braga, num jogo que irá decidir quem segue para a ‘final four’ da Allianz Cup. Os leões têm apelado à presença no Estádio José Alvalade, depois do encontro com o Marítimo ter decorrido sem adeptos nas bancadas, devido ao mau tempo em Lisboa.O preço dos ingressos varia entre os 5€ e os 30 euros, com entrada gratuita para sócios com Gamebox.