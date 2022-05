Bilhetes do Sporting para Portimão esgotaram em poucas horas

O Sporting já vendeu todos os bilhetes que tinha para o jogo da próxima jornada do campeonato, marcado para sábado (20h30), em Portimão. Os ingressos para a última deslocação dos leões na Liga 2021/22 tinham sido colocados à venda esta quarta-feira, na Loja Verde e no Multidesportivo, e eram exclusivos neste dia para sócios com Gamebox. A elevada procura fez com que esgotassem em poucas horas. Custavam entre 10 € e 12 euros e destinavam-se, respetivamente, à bancada lateral e à central do Estádio Municipal de Portimão.O Sporting já garantiu o 2.º lugar da Liga e consequente apuramento direto para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Ainda tem hipóteses matemáticas de ser campeão mas para isso precisa de vencer o Portimonense e o Santa Clara e esperar que o FC Porto seja derrotado contra o Benfica e o Estoril nas últimas jornadas. Um ponto basta aos dragões para assegurarem o título, o que pode acontecer já este sábado no Estádio da Luz, no clássico que começa antes (18h00) do Portimonense-Sporting.