Bilhetes para a Youth League grátis para os sócios leoninos

O Sporting vai disponibilizar gratuitamente aos seus associados os bilhetes para o dérbi com o Benfica, relativos aos quartos-de-final da Youth League. Os interessados deverão apresentar-se na terça-feira, nas bilheteiras do Estádio José Alvalade, entre as 12h00 e as 20h00 apresentando a quota referente ao mês de março devidamente regularizada. Cada sportinguista só poderá levantar uma entrada por cartão e não poderá apresentar mais de quatro documentos.O jogo entre as equipas de Sub-19 dos dois rivais lisboetas vai realizar-se no Estádio Aurélio Pereira, na Academia, na quarta-feira às 15h00. Refira-se que não serão disponibilizadas entradas para o público em geral.