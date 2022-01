Bilhetes para jogos com o Sp. Braga e Manchester City

O Sporting, após ter aberto um período especial de vendas para os sócios com Gamebox relativo à presente temporada, vai hoje dispobilizar a comercialização a todos os sócios com filiação anterior a 13 de janeiro de 2022. O preço dos ingressos varia entre os 25 e os 85 euros, e poderão ser adquiridos já hoje no site após as 20h00. O jogo está agendado para o dia 15 de fevereiro, e este período exclusivo irá decorrer até 13 de janeiro.Mais próximo está o jogo com o Sp. Braga, relativo à 19ª jornada, agendado para dia 22 de janeiro (sábado). A venda vai começar amanhã com os preços a variarem entre os 15 e os 50 euros.