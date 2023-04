Bilhetes para o Casa Pia-Sporting à venda na quarta-feira

O Sporting vai colocar à venda na quarta-feira os bilhetes para o jogo com o Casa Pia, agendado para domingo, às 18h00. O preço das entradas varia entre os 20€ (central) e os 13€ (Topo sul ZCEAP) e, uma vez mais, a venda será faseada.No primeiro dia só terão direito à compra os Lugares de Leão 2022/23 e, na quinta-feira, os sócios com gamebox 2022/23. Caso restem entradas na sexta-feira será aberta a comercialização a todos os sócios e, no sábado, a todos os adeptos leoninos. No dia do encontro as bilheteiras no Estádio do Jamor vão abrir às 14h00.