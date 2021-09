Bilhetes para o clássico: venda através de plataforma digital é obrigatória

O comunicado da claque Super Dragões relativo à venda de bilhetes para o clássico veio levantar dúvidas sobre o procedimento adotado pelo Sporting quanto aos ingressos destinados ao FC Porto na chamada zona do cartão do adepto.





Segundoapurou, os leões estão tranquilos perante as acusações lançadas pela claque do FC Porto, na medida em que se limitaram a seguir as leis e normas vigentes, no quadro das novas ZCEAP (zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos).A venda de bilhetes através de plataforma digital é obrigatória. Como não existe uma plataforma criada de base para o efeito, torna-se necessário recorrer a operadores já existentes no mercado, pertencendo à Liga o dever de indicar uma solução, tendo sido esse o procedimento adotado pelo Sporting, no respeito pela legislação.A Lei n.º 113/2019, de 11 de setembro, estipula no ponto 3 do seu artigo 16.º-A que o título de ingresso para a ZCEAP "é adquirido exclusivamente por via eletrónica junto do promotor, devendo a aquisição ser feita a título individual e com correspondência a um cartão de acesso a zona com condições especiais de acesso e permanência de adeptos."A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), entidade a quem cabe emitir o cartão de adepto, publicou também uma norma técnica específica relativa à aquisição de bilhetes e acesso às ZCEAP. "O acesso e permanência às zonas aludidas estão reservados em exclusivo a portadores do cartão de adepto (…) devendo estes adquirir os títulos de ingresso por meios eletrónicos junto do promotor do espetáculo desportivo (…)", lê-se na nota.Já o Regulamento de Competições da Liga deixa bem claro, igualmente, que cabe aos clubes visitantes (no caso ao FC Porto) requisitar os bilhetes, sendo responsabilidade do clube visitado (neste exemplo, o Sporting) disponibilizar os mesmos dentro dos prazos previstos."Os clubes visitantes têm direito a requisitar até 5% do número de bilhetes da capacidade total dos lugares do estádio, destinados exclusivamente aos seus adeptos, numa área separada e segura implementada sob a responsabilidade do clube organizador, em conformidade com os mapas previstos no artigo 31.º e nas fichas técnicas dos estádios", estipula o ponto 1 do artigo 103.º do regulamento, a propósito da "distribuição de bilhetes"."Os bilhetes para as ZCEAP são colocados à venda na plataforma eletrónica disponibilizada pela Liga Portugal, cabendo aos clubes carregá-los com a antecedência mínima de 12 dias sobre a data do jogo", lê-se no ponto 8.O artigo 104.º define as condições de "requisição, envio e devolução de bilhetes"."Os clubes visitantes requisitam os bilhetes referidos no artigo anterior, por escrito e com conhecimento à Liga Portugal, com a antecedência mínima de 15 dias em relação à da data do jogo, ou no mesmo prazo e pela mesma forma, comunicam prescindir deles", fixa o ponto 1.O regulamento admite ainda a possibilidade de os bilhetes serem remetidos fisicamente, mas a nova lei determina que a venda tem de ser eletrónica, cenário acautelado no ponto 2 deste artigo. "O clube promotor é obrigado a expedir por empresa transportadora da sua responsabilidade, ou a disponibilizá-los na plataforma eletrónica referida no artigo anterior, os bilhetes de ingresso requisitados com a antecedência mínima de 12 dias sobre a data do jogo."