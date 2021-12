Bilhetes para o jogo com o Casa Pia esgotados

O Sporting já esgotou os bilhetes para o jogo com Casa Pia, relativo à Taça de Portugal, que será disputado quarta-feira, no Estádio Pina Manique, às 20h45.Uma vez que só foram disponibilizados 210 ingressos, a direção do clube leonino restringiu a venda a sócios com Gamebox para a época 21/22.