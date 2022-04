Bilhetes para o jogo com o Tondela à venda terça-feira

O Sporting vai iniciar amanhã a venda dos bilhetes para o jogo com o Tondela no sábado e, como é habitual, será efetuada de uma forma faseada. Amanhã só poderão comprar entradas os sócios com Gamebox 21/22 e, na quarta-feira, a venda será aberta a todos os associados. Se entretanto restarem ingressos, na quinta-feira, a comercialização será aberta ao público em geral.Resta assinalar que o preço das entradas varia entre os 15€ e os 20€, e cada sócio pode apresentar um máximo de quatro cartões. Os sportinguistas da região norte e centro do país poderão garantir os seus bilhetes no Núcleo mais próximo da sua área de residência.