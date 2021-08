Bilhetes para o Sp. Braga-Sporting vão até aos... 93 euros

O Sporting deu esta quinta-feira a conhecer o procedimento de venda de bilhetes para o embate com o Sp. Braga, da 2ª jornada da Liga, agendado para sábado. A venda arranca amanhã (sexta-feira), a partir das 10 horas, e será exclusiva a sócios com a quota do passado mês de julho regularizada.





Os leões informam ainda que estarão disponíveis 133 bilhetes e alerta que "os preços praticados são da exclusiva responsabilidade do clube adversário". São duas as opções: ingressos para a Nascente Superior, com o custo de 31 euros; ou por... 93 euros.Quanto à zona exclusiva a portadores do Cartão do Adepto, estão disponíveis 330 bilhetes por 31 euros - exclusivamente à venda nas bilheteiras do Estádio Municipal de Braga, no dia do jogo, a partir das 10 horas.Sublinhe-se que é obrigatória a apresentação de Certificado Digital COVID-19 válido (com 14 dias), ou teste com resultado negativo: PCR (72h antes do jogo), ou antigénio (48h antes do jogo).