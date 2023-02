Bilhetes para o Sporting-Arsenal já estão à venda

O Sporting já iniciou a comercialização dos bilhetes para o jogo com o Arsenal, relativo aos oitavos-de-final da Liga Europa, que está agendado para o dia 9 de março, às 17h45.Ao contrário do que sucedeu em outras situações a venda é livre, os interessados já podem adquirir os respetivos ingressos no site do clube leonino. Os preços variam entre os 20 € e os 80 €.