Bilhetes para o Sporting-Belenenses à venda a partir de quarta-feira

O Sporting disponibilizou, esta terça-feira, informação quanto ao processo de venda dos bilhetes para o duelo com o Belenenses, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, que se realiza na sexta-feira (20h45), no Restelo.





As bilheteiras abrem amanhã, quarta-feira, das 10 horas às 20 horas, num dia "exclusivo para sócios com Gamebox 2021/22 com possibilidade de comprar dois bilhetes de acompanhante". Na quinta-feira é a vez dos "restantes sócios do Sporting Clube de Portugal com possibilidade de comprar dois bilhetes de acompanhante" e, por fim, na sexta-feira toca ao público em geral."Estarão disponíveis bilhetes com os seguintes preços: SUPERIOR NORTE | €5 (exclusivo para Sócios); SUPERIOR NORTE | €10; CENTRAL NASCENTE | €15", pode ler-se.