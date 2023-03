Bilhetes para o Sporting-Juventus já estão à venda

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting já iniciou a venda para o jogo da 2.ª mão dos quartos-de-final da Liga Europa, frente à Juventus, uma partida que está agendada para o dia 20 de abril, no Estádio José Alvalade. O preço dos bilhetes varia entre os 15€ (sócio gamebox categoria 7) e os 80€ (adepto central A). Os interessados podem garantir os respetivos ingressos através do site do clube leonino.