O Sporting já está a comercializar os ingressos relativos ao jogo com o Sp. Braga, dos quartos-de-final da Allianz Cup, que será disputado no Estádio José Alvalade na segunda-feira, às 20h15. Os preços variam entre os 5€ e os 30€ e a entrada será grátis para todos os sócios com Gamebox.Entretanto, a direção do clube leonino também se encontra a ressarcir todos os adeptos que tinham bilhetes para o jogo com o Marítimo que foi disputado à porta fechada, na passada terça-feira, devido às más condições climatéricas. Quem comprou os ingressos online terá de enviar um pedido de reembolso para apoioclientescp@sportmultimedia.pt . Já quem optou pelas bilheteiras do Estádio José Alvalade terá de solicitar a compensação no mesmo local apresentando o bilhete inteiro e completo.