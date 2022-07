Bilhetes para os Cinco Violinos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting informou que arranca hoje a venda de bilhetes para o jogo com o Sevilha, que terá lugar no José Alvalade no dia 24, referente ao Troféu Cinco Violinos, que pretende homenagear o quinteto composto pelos antigos leões Jesus Correia, Manuel Vasques, Fernando Peyroteo, José Travassos e Albano Pereira.

Os ingressos estarão disponíveis para compra no site oficial do Sporting e nas bilheteiras de Alvalade (todos os dias, das 10h às 20h), desde 15 euros (sócios) e os 20 euros (adeptos). É o primeiro jogo incluído na Gamebox 2022/23.