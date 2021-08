Bilhetes para os jogos com FC Porto e Ajax disponíveis quinta-feira

O Sporting vai começar a comercializar na quinta-feira os bilhetes para os jogos com o FC Porto (11 de setembro) e Ajax (15 de setembro). Como tem sido habitual na presente época, a venda de ingressos será faseada apesar do limite da lotação do Estádio José Alvalade ir passar para os 50%. O preço das entradas varia entre os 20 e os 50 euros, e no primeira dia só poderão comprar os sócios vitalícios e os lugares especiais.





Na sexta-feira abrirá a venda para os associados com Gamebox 2019/2020 e com 13 a 17 anos renovações. No sábado, o universo será alargado aos sócios com Gamebox 2019/2020 e com 7 a 12 anos renovações. Já no domingo a venda será disponível para os associados com Gamebox 2019/2020 e com 1 a 6 renovações e, se restarem bilhetes, na segunda-feira será aberta a comercialização aos sócios com data de filiação inferior a 1 de Setembro de 2021.