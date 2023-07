Bilhetes para os jogos no Algarve já estão disponíveis

Os adeptos do Sporting interessados em assistirem aos primeiros testes, no Algarve, já podem adquirir os respetivos bilhetes no site 'blueticket.meo.pt'. O primeiro jogo será frente aos belgas do Genk, no dia 19 de julho, no Estádio Algarve, e os preços variam entre os 10 € e os 20 €. A 25 de julho, no mesmo local, os leões irão defrontar a Real Sociedad e, uma vez mais, as entradas custarão 10€ e 20€. O jogo com o Portimonense será à porta fechada.