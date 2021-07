Bölöni e o teste de Pepe no Sporting: «Implorou-me para ficar»

Lazlo Bölöni recordou numa entrevista ao jornal francês 'L'Équipe' os tempos que passou no Sporting e lembrou que Pepe, antes de ir para o FC Porto, esteve à prova em Alvalade. Mas não ficou.





"O Pepe veio ver-me ao meu escritório e implorou, porque tinha muita vontade de ficar. Foi terrível para ele ter de fazer as malas", lembrou o técnico romeno.A carreira do internacional português, nascido no Brasil, acabou por encaminhar-se para o FC Porto, onde esteve até 2007, antes de rumar ao Real Madrid. Regressou aos dragões em 2019, depois de uma passagem pelo Besiktas.